AITANA abre o Palco Mundo no último dia do Rock in Rio Lisboa

A artista AITANA é o nome que vai abrir o Palco Mundo, no último dia do Rock in Rio Lisboa, a 23 de junho.

A cantora de Barcelona é conhecida por colaborações como "Mon Amour", com zzoilo, que no verão passado viralizou pelo TikTok.

Depois de se revelar na edição de 2017 da "Operación Triunfo" - o programa que seleciona o candidato espanhol à Eurovisão - a artista tornou-se cada vez mais popular por um estilo musical que mistura pop, eletrónica contemporânea e o bedroom pop.

AITANA é a artista espanhola com o maior número de seguidores e engagement nas redes sociais e vem promover o seu mais recente disco "alpha".

O último dia 23 de junho vai ser encabeçado por Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza e Pedro Sampaio.

A 10ª edição do festival, que celebra os 20 anos em Portugal, realiza-se nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova Cidade do Rock numa nova localização – o Parque Tejo Lisboa.

Nomes já anunciados para o Rock in Rio 2024:



15 de junho: Scorpions, Evanescence, Extreme, Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa.

16 de junho: Ed Sheeran, Calum Scott, Jão, Fernando Daniel, Lukas Graham e Jake Bugg.

22 de junho: Jonas Brothers, Ivete Sangalo, Carolina Deslandes e James.

23 de junho: Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Ne-Yo e AITANA.