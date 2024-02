Joana Marques traz-nos o segundo capítulo da saga "Aniversário TVI"

“E voltamos à gala da TVI, de onde em princípio só conseguiremos sair em 2025”, alerta logo Joana Marques.

O humor continua entregue à dupla do momento, Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz, “que conseguiu fazer parecer o número do Fernando Rocha e do Marco Horácio dos globos de ouro, um momento muito bem conseguido.”