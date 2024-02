Fernanda Melchor: A literatura tem força, mas não a obrigação de mudar o mundo

A notícia do prémio chegou de madrugada. Eram 4h00 da manhã no México quando Fernanda Melchor foi surpreendida com a atribuição do Prémio Literário Casino da Póvoa, concedido esta quarta-feira no âmbito do Festival Correntes d’Escritas da Póvoa de Varzim ao livro “Temporada de Furacões” (ed. Elsinore).

Numa ligação via internet a partir do México, a autora que acaba de ver publicado em Portugal "Paradise" (ed. Elsinore), o seu segundo livro, confessa-se “muito contente” com a noticia do prémio que “honestamente não estava à espera”.

“Temporada de Furacões” foi o livro que escreveu há 10 anos e que retrata o lado marginal do México, os cartéis de droga, a violência e o crime. Em resposta à Renascença, Fernanda Melchor lamenta que nada tenha mudado numa década.

Sobre este livro, que admite ter escrito “numa fase de crise” do seu país e mergulhada numa “crise pessoal”, a escritora considera “muito inquietante ver que as coisas não melhoraram, e até pioraram”.

“Continua a haver muitos crimes contra mulheres, muitos crimes relacionados com a luta contra as drogas, os carteis, a delinquência organizada, mas também crimes realizados pelo próprio Estado”, denuncia.

É por isso um “livro atual”, diz Melchor, em ano de eleições no México. A autora mostra-se desapontada por haver hoje no seu país um clima de banalização da violência. Diz mesmo ser “tenebroso” essa “indiferença das pessoas no México”.