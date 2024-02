Bryan Adams regressa em novembro a Portugal

O músico canadiano Bryan Adams, 64 anos, vai dar dois concertos no final do ano em Portugal, a 19 de novembro em Gondomar e no dia seguinte em Lisboa.

A estrela do soft-rock regressa ao nosso país no contexto da digressão “So happy it hurts”, iniciada em 2022, quando o músico lançou um álbum com o mesmo título.

De acordo com a Ritmos & Blues, o concerto a 19 de novembro será no Multiusos de Gondomar e o de dia 20 vai ser no Meo Arena, as mesmas salas onde atuou da última vez em Portugal, em 2022.

Os bilhetes para os concertos estão à venda a partir de sexta-feira.

O músico canadiano tem previstas para este ano mais de 40 atuações, a maioria na Europa.

Em 2022, além das atuações em Gondomar e Lisboa, Bryan Adams também passou pelo festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Presença regular em palcos nacionais há pelo menos três décadas, Bryan Adams também já teve patente em Portugal uma exposição de fotografia - em 2014 em Cascais - com uma centena de retratos a personalidades do entretenimento, desporto, cultura e moda, nomeadamente o treinador José Mourinho e as fadistas Gisela João, Ana Moura, Aldina Duarte, Cuca Roseta e Carminho.