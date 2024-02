Apple deverá ser multada em 500 milhões de euros pela UE

A Apple deverá ser multada em 500 milhões de euros pela União Europeia (UE) por violar a lei europeia de acesso a serviços de streaming musicais.

Segundo o "Financial Times", esta poderá a primeira multa a uma empresa de tecnologia por causa da área da indústria de steraming musical, depois de uma queixa do Spotify em que alegou que as plataformas da Apple davam primazia ao Apple Music, em detrimento dos rivais no mercado.

A investigação da UE está a analisar se a Apple bloqueou ou restringiu acesso a informações sobre alternativas à Apple Music, nas suas plataformas.

De acordo com o Financial Times, a decisão já terá sido tomada e irá condenar a Apple por ações ilegais que vã contra os regulamentos de competição justa no mercado europeu.

Apesar de nunca ter acontecido a nível europeu, a Apple já foi multada por práticas injustas na França, num valor que rondou os 372 milhões de euros.

A Google também já foi multada em mais de oito mil milhões de euros pela UE, por causa de diferentes acusações de violar a legislação europeia, relativa às grandes tecnológicas e ao mercado digital.