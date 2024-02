'Vidas', o podcast que dá a voz a pessoas que vivem com doença

Como podem pessoas com doença usar a sua voz pela saúde?

Com o propósito de contar histórias reais sobre “doenças que afetam os portugueses”, a Sanofi Portugal, empresa farmacêutica, lançou o podcast ‘Vidas’, um espaço onde doentes partilham o seu testemunho e ainda as ferramentas que reúnem para tentar ultrapassar as doenças.

À Renascença, Isabel Soares, Public Affairs and Policy Lead da Sanofi, explica que o ‘Vidas’ “é o único podcast que é exclusivamente de pessoas que vivem com a doença e é isso que lhe dá o seu caráter inovador e até distintivo dos demais podcasts que existem na área da saúde”.

Com seis episódios já disponíveis, o podcast “conta de uma forma pública aquilo que é o dia-a-dia de uma pessoa que vive com doença”, o que para Isabel, é um ato de “coragem”.

"Vamos imaginar que alguém acabou de receber um diagnóstico de um determinado tipo de doença. Ao ouvir as histórias pode encontrar uma motivação e até um caminho para às vezes até saber o que fazer, porque muitas vezes quando nós somos confrontados com o diagnóstico de uma doença não sabemos nada”.

Mas não só de histórias do dia-a-dia trata o podcast. "Falamos sobre que caminhos é que aquelas pessoas que vivem com a doença já trilharam, onde é que se dirigiram e quais são as associações de doentes que representam aquelas doenças e que as pessoas podem contactar e ter mais informação disponível", descreve.