Homenagem a Armanda Passos no Museu dos Clérigos

O Museu dos Clérigos, no Porto, presta homenagem a Armanda Passos com a exposição de um quadro da pintora que morreu em outubro de 2021 e que faria agora 80 anos. A obra pode ser admirada a partir deste sábado e até 17 de março.

A pintura "JESUS DEUS", da fase "Sagrado", integra o espólio da Coleção Museu de São Roque, em Lisboa. A cedência da tela foi acordada entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Irmandade dos Clérigos.

A homenagem é feita a propósito da data de aniversário da pintora, e em celebração à sua obra e legado.

“Para a Irmandade dos Clérigos é um profundo orgulho fazer parte desta celebração, unindo esta instituição secular da cidade do Porto a uma artista portuense que é um dos nomes maiores da cultura do século XX em Portugal. Expor nos Clérigos as obras dos grandes artistas do Porto é uma responsabilidade que impomos a nós próprios, enquanto instituição com mais de 300 anos de legado no apoio à cultura e à comunidade”, afirma o presidente da instituição gestora da Torre e Igreja dos Clérigos, padre Manuel Fernando.

Armanda Passos é natural da cidade do Porto, onde fez todo o seu percurso. Licenciou-se Artes Plásticas pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto, atual FBAUP. A artista representou o país em bienais internacionais e construiu a Casa Armanda Passos, projetada por Álvaro Siza, onde viveu até ao fim. Se fosse viva faria 80 anos neste sábado.



A obra de Armanda Passos foi premiada pelo Ministério da Cultura em 1984, e a artista foi homenageada pela Fundação Champalimaud e condecorada, a título póstumo, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República, com a Ordem Militar de Santiago de Espada.

A exposição do óleo estará no museu dos Clérigos, de 17 de fevereiro até 17 de março.