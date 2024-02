Morreu o ator José Pinto aos 94 anos

Morreu na quinta-feira, à tarde, “calmamente em sua casa", o ator José Pinto. Tinha 94 anos.

A morte foi confirmada na página de Facebook do ator, esta sexta-feira. "É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso José Pinto, tendo falecido calmamente em sua casa na passada noite", é dito, numa publicação.

"Aproveitemos este momento não apenas para lamentar esta triste notícia, como para celebrar a vida e obra de um homem que sempre procurou dar o melhor de si aos outros, seja através do pequeno ou grande ecrã, teatro ou cara a cara com aqueles que lhe foram mais próximos."

A trabalhar em representação desde 1962, participou em filmes como Capitão Falcão (2015), A Sombra dos Abutres (1998) e Aparelho Voador a Baixa Altitude (2002), bem como em séries como Até Amanhã Camaradas (2005), e Conta-me como foi (2007).

“Para quem queira prestar uma última homenagem, o seu corpo estará em câmara ardente na Igreja do Candal em Vila Nova de Gaia a partir de hoje (16 de Fevereiro) às 14h00. O funeral realizar-se-á amanhã às 10 horas", pode ler-se ainda na publicação na rede social.