Festival de Berlim arranca envolto em polémicas com extrema-direita e a Palestina

O 74.º Festival de Cinema de Berlim (Berlinale) arranca esta quinta-feira, à sombra de polémicas que vão desde a extrema-direita alemã ao conflito que decorre, neste momento, na Faixa de Gaza.

Tudo começou há duas semanas, quando a "Deadline" noticiou que o certame tinha convidado o partido AfD da extrema-direita alemã para a cerimónia de abertura.

Em reação, mais de 200 profissionais assinaram uma carta aberta a protestar contra a presença da extrema-direita no evento.

O Berlinale acabou mesmo por retirar o convite, mas, segundo os orgãos especializados, a decisão não foi consensual entre a organização.

Já esta terça-feira, outra polémica: Mais de 40 colaboradores do festival publicaram nova carta aberta a criticar a organização do festival por não condenarem veemente o conflito que decorre na Palestina, nomeadamente, as mortes de civis em Gaza.

Os assinantes lamentam, igualmente, que o festival de Berlim não se foque substancialmente na reflexão deste tema.

Apesar da polémica, o Berlinale arranca esta quinta-feira e o filme "Mãos no fogo", da realizadora portuguesa Margarida Gil, fará a estreia mundial no evento.

A longa-metragem vai competir na categoria "Encontros", com o diretor artístico da Berlinale, Carlo Chatrian, a apresentá-la como "um tributo pessoal" de Margarida Gil ao cinema, contando com a mestria de Acácio de Almeida na direção de fotografia.

O 74.º Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 15 a 25 de fevereiro, e abre com a adaptação ao cinema do livro "Pequenas coisas como estas", da irlandesa Claire Keegan, realizada por Tim Mielants, que compete pelo Urso de Ouro.

Da programação anteriormente anunciada pelo festival fazem parte os filmes "As noites ainda cheiram a pólvora", de Inadelso Cossa, e "Ressonância em Espiral", de Marinho de Pina e Filipa César.

No mercado das séries vai estar "Matilha", série portuguesa atualmente em exibição na RTP e na plataforma de "streaming" Prime Video, protagonizada por Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Beatriz Godinho.