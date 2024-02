Exposição conta 20 histórias de 20 migrantes a residir em Portugal

Vinte histórias de 20 migrantes a residir em Portugal podem ser conhecidas numa exposição desenvolvida em parceria entre a Rede Portuguesa Anti-Pobreza (EAPN) e a Project Opportunities que está aberta ao público na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa.

Além de contar estas 20 histótias, a iniciativa “20 caminhos na voz de migrantes” pretende promover uma troca de narrativas, no sentido de desafiar a narrativa vigente face à migração.

“Com base na experiência da metodologia Cross Talks (conversas cruzadas), apresenta um conjunto de histórias de migrantes que escolheram Portugal para viver e aqui constroem os seus percursos de inclusão. Aqui, os migrantes partilham as suas experiências, as suas aspirações e sonhos e o que esperam da sociedade que os acolhe.”, lê-se no comunicado divulgado pela EAPN.

Uma mesa-redonda promovida na inauguração, com a participação do Chefe de Missão da Organização Internacional da Migração Portugal (OIM), Vasco Malta, abordou os principais problemas sentidos pelos migrantes em Portugal. Paula Cruz, do departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal, disse que “o trabalho foi assente numa metodologia chamada conversas cruzadas, uma metodologia participativa, e, portanto, eles também já tiveram oportunidade de partilhar as suas histórias com outros atores, que leram as histórias deles.”