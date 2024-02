Cinema. Fenómeno "Todos Menos Tu" continua a liderar bilheteira em Portugal

"Todos Menos Tu" voltou a ser o filme mais visto em Portugal na última semana. Ao todo é já a quarta vez em seis que lidera a bilheteira semanal, desde o começo de 2024.

Segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual, nas duas semanas em que a comédia-romântica não foi o filme mais visto da semana, a longa-metragem ficou em segundo lugar.

Nos últimos sete dias, 50.220 pessoas foram ver "Todos Menos Tu" ao cinema, quase o dobro dos espectadores do segundo filme mais visto em Portugal, apesar de ter passado em menos ecrãs.

"Todos Menos Tu" é realizado por Will Gluck e conta com Glen Powell e Sidney Sweeney nos papéis principais. A narrativa fala de duas pessoas que se detestam e fingem ser um casal para enganar os seus familiares, só que acabam mesmo por se apaixonar. Ao todo, em 49 dias de exibição, já foi visto por 267.891 pessoas e é o único filme a ultrapassar a marca de um milhão de euros, na bilheteira portuguesa, em 2024 - neste momento, já arrecadou uma receita bruta de 1.633.250,36 euros.

Em segundo lugar, na sua segunda semana de exibição, ficou "Argylle - Espião Secreto" que foi visto por 27.160 espectadores e fez uma receita bruta de 183.096,76 euros.

O top 3 é completado por "Pobres Criaturas", um dos filmes mais nomeados para os Óscares de 2024. A longa-metragem de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, foi vista por 27.782 pessoas e fez ao todo 169.548,27 euros de receita bruta.

Na sua semana de estreia, "Vidas Passadas", drama romântico realizado por Celine Song que também está indicado para os Óscares, ficou em quinto lugar na bilheteira. O filme foi visto por 20.979 pessoas e arrecadou 127.462,75 euros.

A última semana (8 de fevereiro a 14 de fevereiro) foi a que arrecadou mais receita e conseguiu mais espectadores, até agora, em 2024. As salas de cinema receberam 280.069 pessoas nos últimos sete dias (mais 63,4% do que na semana anterior) e ao todo registaram uma receita de 1.721.018,55 euros (mais 65,2% do que na semana anterior).

Os dados completos da bilheteira portuguesa podem ser consultados no site oficial do ICA.