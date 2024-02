No Dia de São Valentim, Joana Marques homenageia o “maior pingamor de Portugal”: Nuno Homem de Sá

Nuno Homem de Sá prossegue com a sua tournée de apresentação do novo projeto a dois: depois do programa da Júlia Pinheiro, apresenta-se desta vez no Goucha.

O ator aproveita o tempo de antena para desmentir vários boatos: não arranja só namoradas pelas redes sociais, não é uma pessoa instável. “Tanto vou do 8 ao 80 rapidamente como não, dependendo da situação”, admite o ator. "Por acaso ir do 8 ao 80 a grande velocidade é uma boa descrição de instabilidade", diz a Joana.

Além disso, esclarece que nunca foi de pavonear os seus relacionamentos online: "Online realmente não. O Nuno dá primazia aos meios mais tradicionais, como a televisão. Para quê usar o Facebook para anunciar que está numa relação, quando pode ir aos programas da tarde da SIC e da TVI?", comenta a Joana.

A ida ao Goucha serviu ainda para Nuno Homem de Sá admitir que mentiu, ou seja, "se até aqui afirmou que o que se diz dele é mentira, agora vem dizer que o que ele disse dele era mentira." Isto sobre o seu antigo relacionamento...