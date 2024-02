Mariana Pestana é a nova Chief Curator do Centro de Arquitetura do MAC/CCB

A arquiteta e investigadora Mariana Pestana é a nova curadora-chefe do Centro de Arquitetura do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém (MAC/CCB). A informação é avançada esta quarta-feira, em comunicado, pela Fundação CCB.

Licenciada em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Mariana Pestana entrará em função a 1 de março e terá um mandato para os próximos 4 anos. A nova diretora foi escolhida em concurso ao qual concorreram 25 pessoas.

Com um doutoramento em Architectural Design pela Bartlett School of Architecture, Mariana Pestana tem também mestrado em Narrative Environments na Central Saint Martins, University of the Arts London.

No comunicado, a Fundação CCB explica que no processo de seleção, o conselho de administração do CCB “optou pelo projeto apresentado pela arquiteta Mariana Pestana, que se distinguiu pela qualidade e inovação da proposta curatorial e de programação no campo da arquitetura”.

A nova diretora era professora auxiliar convidada no Instituto Superior Técnico e investigadora no Interactive Technologies Institute da mesma instituição. O comunicado acrescenta que é também “coordenadora de Arte e Cultura do projeto europeu Bauhaus of the Seas Sails”.

No seu percurso, Mariana Pestana trabalhou também como “curadora no Departamento de Arquitetura, Design e Digital no Victoria & Albert, e lecionou na Central Saint Martins e no Chelsea College of Arts, entre outras universidades no Reino Unido, nos Países Baixos e em Portugal”.

Segundo, o comunicado, o conselho de administração do CCB valoriza a “experiência nacional e internacional” de Mariana Pestana que “propôs uma abordagem de carácter arrojado que materializa a relação da arquitetura com outros campos do saber e das práticas artísticas, trazendo para o debate público diferentes temáticas da atualidade que, assim, concretizam a ideia de «chão comum» que tem vindo a ser trabalhada no CCB”.

Além do processo para Chief Curator do Centro de Arquitetura do MAC/CCB, a Fundação CCB indica ainda que o processo de seleção para a Direção Artística do MAC/CCB está em curso. Foram acolhidas 39 candidaturas. O processo está “em fase final. O resultado será anunciado muito em breve”, diz o mesmo comunicado.