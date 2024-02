Um concerto com a obra de Lourdes Castro e poesia de Tolentino Mendonça em fundo

É o poder de uma ilha que une os Mano a Mano, Lourdes Castro e Tolentino Mendonça. O duo de guitarristas André e Bruno Santos que faz os Mano a Mano está a lançar um novo disco inspirado na obra e vida da artista plástica Lourdes Castro e que junta a poesia de Tolentino Mendonça.

“Trilogia das Sombras” chega agora ao palco num concerto agendado para 17 de fevereiro no Pequeno Auditório, do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. O espetáculo, indica o CCB em comunicado “conta com a performance de Tiago Martins e cenário do Ponto Atelier”.

Os músicos, irmãos, André e Bruno Santos vão mostrar a música deste que é o seu quinto trabalho de originais. Trata-se de um disco que é também um livro concebido por Carla Cabral e que conta com texto do cardeal e poeta Tolentino Mendonça.

O disco-livro, explica o CCB tem como inspiração os “livros de artista de Lourdes Castro, e recurso a costura, pintura, desenho e transfer sobre tecido e papel” a que se junta a palavra do poeta e a “declamação do poema Lourdes Castro, Rua da Olaria, num dos dez temas”.

Com um cenário com um jogo de sombras que tenta replicar a obra artística de Lourdes Castro que morreu em janeiro de 2022, no Funchal, o concerto conjuga a “habitual parafernália de guitarras e cordofones dos irmãos” com a performance de Tiago Martins que, “atrás de uma tela e inspirado pelo Teatro de Sombras de Lourdes Castro, interage com a música; e com a cenografia do ateliê de arquitetura Pontoatelier”, refere o comunicado.

“Trilogia das Sombras” é quinto disco, um o trabalho que sucede aos três primeiros discos intitulados “Mano a Mano Vol. 1”, “Vol. 2” e “Vol.3”, e a “O Disco de Natal” que a dupla lançou em 2020.