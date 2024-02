De Taylor Swift a Usher. O "lado B" do Super Bowl

A superestrela Taylor Swift a assistir ao jogo na bancada e o artista Usher a comandar o espetáculo musical ao intervalo foram protagonistas do "lado B" do Super Bowl, a final da liga de futebol americano.

Enquanto os portugueses dormiam, na madrugada desta segunda-feira, os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers lutavam pela conquista de jardas e pontos no Super Bowl, o ponto alto da modalidade, disputado no Estádio Allegiant, em Las Vegas.

Mas as atenções não estavam apenas centradas no terreno de jogo. A final da liga de futebol americano é um dos acontecimentos do ano nos EUA, dentro e fora de campo.

Dezenas de celebridades, entre as quais Beyonce, Leonardo Di Caprio ou Lana del Ray, foram apoiar as suas equipas nos camarotes VIP do estádio de Las Vegas.