Cortejo de Carnaval atrai milhares às ruas do Funchal

As avenidas marginais do Funchal transformaram-se este sábado em "sambódromo", onde milhares de pessoas assistem à passagem do cortejo alegórico de Carnaval, com 13 trupes e um total de 1.600 participantes, numa noite amena, cheia de cor, luz e música.

O desfile, considerado o "ex-libris" das festividades de Carnaval na Madeira, abriu com o grupo de João Egídio Rodrigues, com o projeto "O Beijo do Sol e da Lua", seguido pela Escola de Samba Caneca Furada, que apresentou o tema "Reis do Carnaval".

Depois, desfilaram a Associação Animação Geringonça, com "Jogo de Sedução", a Associação Animad, com o tema "Arena", e a Associação Turma do Funil, que apresentou o tema "Animação e Folia".

No cortejo participam também a Associação Cultural Império da Ilha, com o projeto "O Sal da Vida", a Associação Fitness Team, com "Fénix", o grupo Sorrisos de Fantasia, com "Cor Matriz", a Associação Tramas e Enredos, com "O Sonho, a Magia e as personagens da noite".