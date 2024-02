Vinho do Ano 2023 é dos Açores

Veja também:

O Czar 2014, originário da ilha do Pico, nos Açores, venceu esta sexta-feira, no Porto, o prémio de Vinho do Ano da Revista de Vinhos, numa cerimónia que distinguiu o presidente do Abanca, Juan Carlos Escotet, como Personalidade do Ano.

"Czar 2014, vinho licoroso "sui generis" da ilha do Pico, Açores, elaborado por Fortunato Garcia a partir de dois hectares com as castas Verdelho, Arinto dos Açores e Terrantez do Pico instalados na Criação Velha, obteve a distinção Vinho do Ano", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela organização do evento.

O prémio Produtor Revelação do Ano também foi para a ilha do Pico, no caso para a Azores Wine Company, "projeto criado há uma década e liderado por António Maçanita e Filipe Rocha", e a Barbeito, produtor de Vinhos Madeira e tranquilos madeirenses, foi o Produtor de Vinhos Fortificados do Ano.

À semelhança do sucedido nos anos anteriores, a gala da 27.ª edição dos prémios Os Melhores do Ano decorreu hoje na Alfândega do Porto, tendo também premiado "a tricentenária Quinta da Alorna, em Almeirim, região do Tejo, há cinco gerações na esfera da família Lopo de Carvalho", com o título de Produtor do Ano.

Já Juan Carlos Escotet, presidente executivo do Abanca, "que detém o grupo Sogevinus Fine Wines (insígnias Kopke, Burmester, Cálem e Barros), foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano no Vinho, pelo trabalho e investimentos já operados e em concretização, no Douro e em Vila Nova de Gaia".

Quanto ao galardão de Personalidade do Ano na Gastronomia, foi atribuído a João Rodrigues, proprietário do restaurante Canalha, antigo chefe do estrelado Feitoria e mentor do projeto itinerário Residências, e João Roquette foi considerado Personalidade do Ano no Brasil "pelo trabalho desenvolvido em prol dos vinhos portugueses naquele país, ao leme da Qualimpor".

Já o prémio Homenagem destinou-se a João Portugal Ramos - potencial "criador do moderno Alentejo vitivinícola", segundo a Revista de Vinhos - pelos "pelos 43 anos de carreira, efetivados na recuperação e projeção contemporânea do Alentejo a partir dos anos 80 e pela visibilidade externa dos vinhos portugueses".