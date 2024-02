Rock in Rio anuncia ícone do R&B e "espetáculo imponente de vídeo mapping piromusical"

Vencedor de três Grammy, Ne-Yo sobe ao Palco Mundo a 23 de junho, último dia do Rock in Rio Lisboa.

O cantor norte-americano Ne-Yo, ícone do R&B, é o mais recente nome a juntar-se ao cartaz do festival Rock in Rio Lisboa deste ano, anunciou esta quinta-feira a organização.

A viagem pelas memórias do Rock in Rio terá o “ foco nos artistas e na experiência do público, que vai sentir-se abraçado na plateia pelos efeitos especiais, da primeira à última fila”, revela a organização, em comunicado.

"Será uma experiência única de espetáculo ao vivo em Portugal, com direção criativa de Nuno Maya e direção artística do OCUBO, do designer pirotécnico Vítor Machado e do lightning designer Terry Cook", promete o Rock in Rio.

A 10ª edição do festival realiza-se nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova Cidade do Rock numa nova localização – o Parque Tejo Lisboa.

Nomes já anunciados para o Rock in Rio 2024:



15 de junho: Scorpions, Evanescence, Extreme, Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa.

16 de junho: Ed Sheeran, Calum Scott, Jão, Fernando Daniel, Lukas Graham e Jake Bugg.

22 de junho: Jonas Brothers, Ivete Sangalo, Carolina Deslandes e James.

23 de junho: Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza, Pedro Sampaio e Ne-Yo.