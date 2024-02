O vilão português que inspirou o autor de Sherlock Holmes

Este é um filme que parte de uma história verdadeira. “O Pior Homem de Londres”, que chega esta quinta-feira às salas de cinema, é a nova longa-metragem do realizador português Rodrigo Areias e conta a vida de Charles Augustus Howell, um luso-britânico que viveu no século XIX e que era negociador de arte, mas que tinha uma vida intrigante.

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, o realizador explica que o personagem central do seu filme “é filho de pai inglês e mãe portuguesa, mas até aos 17 anos viveu em Portugal. Depois emigrou para Londres, onde acaba por se tornar secretário de John Ruskin, à época, o grande crítico de arte na Europa”.

Charles Augustus Howell, cujo papel é desempenhado pelo ator Albano Jerónimo, “acaba por ser considerado pela sociedade inglesa do período vitoriano, principalmente dentro do círculo dos pré-rafaelitas, como um homem de extremo bom gosto. Era alguém que vivia de dar conselhos na decoração das casas das pessoas”, explica o realizador.

Contudo, esta é uma personagem que é tudo menos linear. O espetador é colocado perante um homem com várias facetas. Por um lado, “ele acaba por estar ligado, como agente de artistas, principalmente Dante Gabriel Rossetti e depois posteriormente de James Whistler”, refere Areias, que acrescenta que no enredo do filme “há uma série de tramas até quase policiais e de intriga internacional ao qual ele acabou por estar ligado”.

Talvez por isso, o escritor Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, lhe tenha dado o nome de “o pior homem de Londres”, designação que agora dá titulo ao filme. “Aquilo que me interessou foi aprofundar a pesquisa sobre este personagem, tentar aproximar-me das motivações dele, porque acho que o clichê que ficou para a história de que ele era um vilão, é exatamente isso, um clichê”, diz Areias.