Mark Knopfler reedita single com David Gilmour, Bruce Springsteen, Ringo Starr e outras lendas do rock

Mark Knopfler anunciou que vai reeditar a sua música emblemática "Going Home (Theme From Local Hero)" com a colaboração de mais de 60 lendas do rock,, numa iniciativa para apoiar duas associações de luta contra o cancro adolescente.

O antigo guitarrista dos Dire Straits vai contar com a ajuda de David Gilmour, Bruce Springsteen, Slash, Eric Clapton, Ringo Starr, Sting, Brian May, Joan Jett, entre outros.

O supergrupo para a caridade é denominado de "Mark Knopfler's Guitar Heroes" e é produzida pelo antigo teclista dos Dire Straits e colaborador habitual Guy Fletcher.

A grande maioria dos nomes tocará guitarra na nova versão da música puramente instrumental, que foi a última gravação que Jeff Beck fez antes de morrer, em janeiro de 2023.

A exceção será de Ringo Starr, dos The Beatles, o seu filho e Zack Starkey dos The Who que vão tocar bateria, Sting que vai tocar baixo e Roger Daltrey na harmónica.

Alguns dos contributos foram gravados remotamente, mas a grande maioria dos artistas gravaram presencialmente no estúdio de Mark Knopfler, em Londres.

"Going Home" fo o primeiro single a solo de Mark Knopfler, feito para a banda sonora do filme "Local Hero", em 1983. A canção tornou-se presença habitual nos concertos dos Dire Straits e, mais tarde, nos de Knopfler durante a sua carreira a solo. Geralmente, é sempre a música que encerrava os concertos do artista britânico.

O Newcastle United, clube do qual Mark Knopfler é adepto, passa a música no começo dos seus jogos em casa.

O último concerto de Mark Knopfler em território português, na Altice Arena, em 2019, terminou, precisamente com "Going Home".

A nova versão da música será lançada a 15 de março, mas já um breve teaser disponível nas redes oficiais de Mark Knopfler.