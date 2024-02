Joana Marques apresenta, em primeira-mão, a dupla mais inesperada: Shakira e José Malhoa.



O cantor esteve à conversa com Júlia Pinheiro e contou como numa ida banal para comprar comida de papagaio encontrou Shakira ... numa "gaiolazinha". Foi amor à primeira vista. A mulher do cantor ficou louca com a notícia, ou "é caso para dizer que ficou loca, loca, loca."

Mas a verdade é que esta Shakira é vaidosa e "tem muitos vestidos", mas não daqueles "esvoaçantes e com a barriga de fora".

É neste momento que Joana Marques aproveita para lançar "um abaixo-assinado para acabarmos com este flagelo que são os cães vestidos. Se há uma coisa boa em nascer cão é a possibilidade de andar sempre nu." Sim, porque esta Shakira é nada mais nada menos que um cão, no fundo, o ser ideal para o “patitas como tu”.