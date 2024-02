A vida de Julio Iglesias vai ser retratada em série da Netflix

Será que vamos ficar a saber tudo sobre a vida de Julio Iglesias? O cantor assim o promete depois de chegar a acordo com a Netflix para a produção de uma série sobre a sua vida e carreira.

“Após tantas especulações, livros e documentários em que não participei, decidi pela primeira vez partilhar a verdade da minha vida com uma empresa tão universal como a Netflix”, assume o cantor que irá participar no processo criativo da série que terá lançamento mundial.

Em comunicado, a plataforma de streaming diz que “a lenda viva da música irá partilhar tudo sobre a sua vida e a sua incrível carreira musical”. Julio Iglesias confessa que aceitar este desafio exigiu “muita reflexão”.

Mas o artista, com mais de 55 anos de carreira, diz que se convenceu depois de “uma carta muito emotiva enviada por Bela Bajaria, vice-presidente de conteúdos da Netflix”. Iglesias considerou a plataforma “a empresa ideal para concretizar este projeto”.

A série, “atualmente em fase de desenvolvimento, narrará a história de como Julio Iglesias se tornou o primeiro artista de língua não inglesa a conquistar os mercados dos EUA e da Ásia, e como ascendeu como uma estrela universal, classificando-se entre os cinco maiores vendedores de discos da história”, refere o comunicado.

Nas palavras de Diego Ávalos, da Netflix, esta série irá mostrar não só o “talento e tenacidades” de Julio Iglesias, bem como a vida. “Teremos a oportunidade de ver para além das luzes, das fotografias nas revistas, dos discos de ouro, e conhecer em profundidade uma pessoa excecional que acompanhou e continuará a acompanhar muitas gerações em todos os cantos do planeta”, indica.

Com mais de cinco décadas dedicas à música, Julio Iglesias gravou e cantou em 12 línguas, “conectando-se com fãs de todo o mundo e sendo o primeiro artista espanhol a ter suas músicas interpretadas em todo o planeta”, destaca a Netflix.

O cantor espanhol que partilhou palco com artistas de renome mundial como Frank Sinatra, Diana Ross, Sting, Plácido Domingo ou Charles Aznavour, entre outros começou a sua carreira fora da música.

“A sua história é marcada por reviravoltas inesperadas: começou nas camadas jovens do Real Madrid e concluiu a sua licenciatura em Direito antes de um acidente pôr fim à sua carreira de futebolista de elite. Alguns anos mais tarde, acabou por tornar-se num dos maiores artistas da história da música contemporânea”, explica a Netflix.

Entre as centenas de prémios que recebeu, incluem-se o troféu do Guinness World Records como o “artista latino que mais discos vendeu no mundo” e o prémio Lifetime Achievement da National Academy of Recording Arts and Sciences dos EUA, diz o comunicado.