Joana Marques propõe uma experiência diferente com a ajuda do método "Brilha sem Filtros"

Joana Marques traz mais um episódio do podcast “Brilha sem Filtros”, desta vez com direito a uma experiência diferente: encontrar o animal de poder, no fundo, características que já temos e que vamos reconectar com um animal que as espelhe.

Elsa dá as indicações e usa Carolina, a sua companheira de podcast, como cobaia: “convido-te agora que estás energizada e conectada com o céu e com a terra, através deste teu corpo... que vás para um lugar de cura”.