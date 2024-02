Nirvana atuaram em Portugal há 30 anos. "Teriam feito três ou quatro concertos se houvesse datas"

Horas depois, pelas 19h30, abriram-se as portas da sala para os 4500 espectadores previstos. O Pavilhão Dramático de Cascais, que hoje já não existe, “era uma estrutura velha e sem condições, mas era ainda assim a maior sala de espetáculos do país , com capacidade para 9 mil lugares”.

Mal começou o ensaio de som, no dia do concerto, Ricardo Casimiro e a sua equipa dirigiram-se aos camarins, de forma a aproveitar a ausência da banda para efetuar a montagem. “Abri a porta e quem é que eu vejo? Estava o Kurt sentado numa cadeira com os cotovelos nas coxas a fumar e eu fiquei um bocado atrapalhado. Estava ali o líder carismático dos Nirvana, não é? E perguntei-lhe assim quase a medo: “Eh pá, desculpa incomodar, mas vimos montar uma casa de banho se não te importas?” e ele: “Tudo bem, força, entra, entra ”.

Nada que tivesse transparecido no pouco contacto que o promotor teve com o artista. Pediram-lhe para montar uma casa-de-banho extra nos bastidores, para além das duas que tinham sido preparadas.

Há meses que pairava sobre Kurt Cobain a sombra de problemas resultantes do consumo de drogas e de degradação do seu estado de saúde mental.

Os Buzzcoks, conjunto de referência do punk britânico, muito apreciada pelos Nirvana, asseguraram o aquecimento. O trio formado por Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl, acompanhada por Pat Smear (como segundo guitarrista) e Melora Creager (no violoncelo) entrou em palco pelas 22h.

O alinhamento foi beber dos três álbuns de originais de estúdio do grupo: “Bleach”, de 1989, “Nevermind”, de 1991, que catapultou os Nirvana para o estrelato, e “In Utero”, último álbum de originais, lançado em 1993.

Pelo palco lisboeta, passaram assim grandes êxitos como Smells Like Teen Spirit, Rape Me ou Come As You Are, mas também canções menos conhecidas como Blew (que encerrou o concerto) e um cover de David Bowie, The Man Who Sold The World.

Ao todo, foram 25 músicas, tocadas em cerca de 100 minutos, que, segundo as palavras que António Freitas escreveu na altura para o jornal BLITZ, deixaram “"Para trás um público maravilhado e absolutamente rendido à simplicidade do trio que transformou o punk".

O sinistro grupo dos 27

No entanto, durante as semanas seguintes, a degradação do estado de saúde de Kurt Cobain acabou por se impor e a In Utero European Tour, iniciada precisamente em Cascais, foi interrompida quando passava pela Alemanha, recorda o site livenirvana! onde é possível encontrar o histórico de todos os concertos realizados pela formação norte-americana.