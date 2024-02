Joana Marques convida-nos a "resgatar a nossa autenticidade" com o podcast "Brilha sem Filtros"

Joana Marques convida-nos hoje a participar num círculo de mulheres, a abraçar árvores e a não termos medo do nosso poder, com o podcast "Brilha sem Filtros", onde Elsa e Carolina partilham connosco as suas experiências em busca da autenticidade:

"Assim de repente a biodanza é muito parecida com andar de transportes públicos: tocamos em estranhos, todos somos um... e há algo muito maior do que nós, que é o engarrafamento."



Carolina fala-nos também da conexão com o seu bosque e das ondas de calor que sente quando abraça a sua árvore:

"Já vi incêndios florestais a começarem por menos. Os avisos deviam dizer: é proibido fumar, foguear e abraçar as árvores. Mas dá para ver que a Carolina é uma mulher séria. É uma mulher de uma árvore só. Não vai para o bosque abraçar qualquer tronco."