Ed Westwick, ator de Gossip Girl, confirmado na Comic Con Portugal

Ed Westwick é a mais recente confirmação para a Comic Con Portugal 2024. O ator de "Gossip Girl" (2007-2012) vai estar presente na Exponor dia 24 de março, último dia do "maior evento ibérico de cultura pop".

O britânico participou nos filmes "Assalto e Intromissão" (Breaking and Entering), com Jude Law, e "Os Filhos do Homem" (Children of Men), de Alfonso Cuarón. Contudo, a personagem que o levou ao estrelato foi na série televisiva "Gossip Girl, onde interpretou o papel de Charles “Chuck” Bass.

Ed Westwick participou ainda em "J. Edgar", ao lado de Leonardo DiCaprio, e nas séries "Californication" e "White Gold". Mais recentemente, entrou nos filmes "Wolves of War", em 2022, e "Deep Fear", em 2023.

Staz Nair, ator da série "Game of Thrones", e Evanna Lynch, que participou na saga de fantasia Harry Potter, também fazem parte da lista de confirmados em cinema e televisão.

A 10.ª edição da Comic Con Portugal vai decorrer entre os dias 21 e 24 de março na Exponor, em Matosinhos.