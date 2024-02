Rui Horta pensa o futuro quando estamos a viver "um momento difícil"

Por isso, considera que "Glimmer" é um espetáculo que tenta “acreditar no futuro”. “Achamos mesmo que se nós tivermos um bocado de juízo, vamos ter um futuro fantástico e, portanto, penso que hoje é mesmo importante ter essa leveza, como dizia o Italo Calvino, mais do que a leveza, é a multiplicidade que nos abre para o milénio”.

Ali a dança está a “servir a música e a música é boa”, sublinha o coreógrafo que se identifica com a banda. “Nós partilhamos visões do mundo”, explica. Olhando para o presente, Rui Horta confessa que sente que estamos a viver “ um momento tão difícil, um momento suspenso, onde dá medo quase ouvir as notícias” .

A última vez que o coreógrafo Rui Horta e o grupo Micro Audio Waves se juntaram foi há 14 anos. Na altura criaram “Zoetrope” e agora, porque Horta diz que gosta “muito deles”, voltaram a juntar-se para desenvolver um projeto. "Glimmer" estreia esta sexta-feira no Teatro Aveirense, no âmbito de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura.

Este espetáculo, que faz a fusão entre a música, a dança e a tecnologia, espelha a inquietação criativa de Rui Horta. “Gosto muito de dança, multimédia, vídeo, instalação. Sou um tipo que tem necessidade de teatro, trabalhar com música, tudo o que seja estimular é bom”, refere.

Depois de uma temporada na Alemanha, depois de ter deixado o projeto do Lugar do Tempo em Montemor-o-Novo, no Alentejo, Rui Horta lembra as palavras de Alexandre O’Neill para dizer que "Glimmer" é um espetáculo “em forma de assim, um pouco estranho, mas com uma leitura muito integrada”.

Olhando para o elenco criativo, Rui Horta destaca a criação musical de Cláudia Efe, “como vocalista é especialíssima, é uma atriz também, tem uma voz que não se sabe se fala, se faz spoken word, se está a cantar. Está ali numa fronteira incrível”, conclui Rui Horta.

A somar a isto está a participação de “uma bailarina coreógrafa de revelação neste momento na dança portuguesa, que é a Gaya de Medeiros”, diz Horta. No palco, indica há “uma grande poética e cumplicidade”.

A isto juntam-se os Micro Audio Waves com “três músicos incríveis”, classifica Horta. “O Flak é incontornável, com aquela guitarra selvagem, o Francisco Rebelo é um baixista de eleição que já trabalhou com o Sam the Kid, os Fogo-Fogo, fora um músico supercompleto que é o Carlos Morgado, conhecido pelas teclas mágicas, um tipo com uma poética e com uma sensibilidade enorme”.

“O que é que eu quero de melhor ao fim destes anos todos?” interroga-se Rui Horta que aceitou este convite para criar "Glimmer" com os Micro Audio Waves, 14 anos depois. O espetáculo multidisciplinar que está até sábado, em Aveiro, vai depois percorrer o país.

Passará por Ourém dia 17, Caldas da Rainha a 24; em março chega a Viseu dias 1 e 2, e ao Centro Vila Flôr, em Guimarães, dia 9. Até ao final do ano vai também a cidades como Leiria, Águeda, Famalicão, Montemor-o-Novo, Porto, Bragança e Lisboa em novembro, no Teatro São Luiz de 21 a 23.