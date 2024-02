"Pobres Criaturas" estreia a liderar bilheteira em Portugal

"Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, liderou a bilheteira na sua semana de estreia em Portugal.

O filme protagonizado por Emma Stone foi visto por 36.037 espectadores, em 87 ecrãs, arrecadando uma receita bruta de 219.442,95 euros, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

A longa-metragem é a segunda mais nomeada nos Óscares de 2024, em 11 categorias. Uma parte significativa do filme passa-se numa versão futurista de Lisboa, e conta com Carminho a interpretar um fado.

Já "Todos Menos Tu" continua a ser o filme mais bem-sucedido em Portugal neste arranque de 2024. Apesar de ter estreado na última semana de de dezembro, ficou em segundo lugar na última semana de janeiro.

O mais recente trabalho de Will Gluck foi visto por 32.900 pessoas, em apenas 57 ecrãs, e arrecadou mais 201.340,07 euros em receita bruta. Ao todo, em 35 dias de exibição, 184.242 espectadores já viram a comédia romântica e esta longa-metragem fez, ao todo, 1.113.090,13 euros de receita bruta, em Portugal.

O top três completa-se com "Beekeeper - O Protetor", o mais recente filme de ação de Jason Statham, que foi visto por 28.675 espectadores, obtendo 188.366,47 euros de receita bruta esta semana.

Os dados completos da bilheteira portuguesa podem ser consultados no site oficial do ICA.