Morreu Carl Weathers, o Apollo Creed de "Rocky"

A carreira de Carl Weathers arrancou na década de 70 do século passado, com participações em séries televisivas como "Good Times", "Kung Fu", "S.W.A.T, "The Six Million Dollar Man", "Cannon" ou "McCloud".

O ator norte-americano tornou-se numa celebridade mundial quando foi escolhido por Sylvester Stalone para os filmes da saga "Rocky", primeiro como adversário dentro dos ringues e depois como treinador.

A personagem Apollo Creed acabou por morrer de forma dramática no filme "Rocky IV", num combate de boxe com Drago, um pugilista da antiga União Soviética interpretado pelo ator Dolph Lundgren.

Além da saga "Rocky", Carl Weathers também entrou em filmes como "Predador", onde contracenou com Arnold Schwarzenegger, e mais recentemente na série "The Mandalorian", do universo Guerra das Estrelas.