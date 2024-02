​Jonas Brothers no Rock in Rio Lisboa

Os Jonas Brothers vão atuar no Rock in Rio Lisboa, a 22 de junho, no Parque Tejo, anunciou esta quinta-feira a organização.



A banda norte-americana dá pela primeira vez um concerto em Portugal, no âmbito da digressão europeia “The Tour”.

Os Jonas Brothers são cabeças de cartaz no Palco Mundo na 10ª edição do Rock in Rio Lisboa e tocam no mesmo dia de Ivete Sangalo, Carolina Deslandes e James.

Formados por Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas, os Jonas Brothers são um dos grupos mais bem-sucedidos do século XXI, com mais de 20 milhões de álbuns vendidos, 26 êxitos na Billboard Hot 100 e uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood.