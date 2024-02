Autorretrato do artista Van Dyck vendido por 2,23 milhões em leilão

Um autorretrato do artista flamengo Anthony Van Dyck foi vendido esta quinta-feira por 2,23 milhões de euros, o mais elevado no leilão da Sotheby's, que prometia devido à presença de vários mestres do barroco espanhol, mas que acabou por dececionar.

Dos mestres espanhóis, apenas uma pintura de Luis Meléndez (Natureza morta com alcachofras e tomate) atingiu um preço assinalável, de 2,05 milhões de euros.

Outras 'joias' do leilão tiveram pior sorte: um Ribera foi retirado, um Murillo não foi vendido e não houve licitações 'ferozes' para uma pintura da juventude de El Greco.

'O Martírio de San Lorenzo' de El Greco (pintado em 1568, no seu período veneziano), recentemente descoberto e que a casa destacou na promoção do evento, foi vendido por 525 mil euros, dentro das expectativas.

Talvez tenha chamado mais à atenção a ausência de uma pintura de José de Ribera, um retrato de São Tiago Maior, que uma porta-voz da Sotheby's confirmou ter sido anteriormente retirado, ou a falta de compradores para uma cena religiosa de Bartolomé Esteban Murillo.

Ambas as obras foram apresentadas como algumas das peças mais interessantes da época.

Tal como no caso de Murillo, um autorretrato de Peter Paul Rubens que encabeçou o leilão, avaliado entre 3 e 5 milhões de euros, não atingiu o mínimo e ficou por vender.

No total, 19 pinturas ficaram 'paradas' das 49 que foram leiloadas.

Posteriormente, a instituição abriu outro leilão com mais de uma centena de obras menores em que houve um registo semelhante, com algumas surpresas: uma cena religiosa atribuída ao valenciano Juan Rexach foi vendida por 84 mil euros, bem acima da estimativa mais otimista de 50 mil.

Um retrato da rainha consorte María Josefa Amalia de Sajônia, de Vicente López y Portaña, foi vendido por 20.500 euros, dentro das margens, enquanto um retrato do rei Filipe IV da Espanha, de um seguidor de Diego Velázquez, não foi vendido, tal como um buquê de flores de Juan de Arellano.