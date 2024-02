Asteroide do tamanho de um arranha-céus passa perto da Terra

Um asteroide do tamanho de um arranha-céus passa nesta sexta-feira a menos de 2,7 milhões de quilómetros da Terra.

Segundo o jornal The Gardian, o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da Nasa estima que a rocha tenha entre 210 e 480 metros de diâmetro , o que significa que poderá ter um tamanho semelhante ao do Empire State Building de Nova Iorque ou ao da Willis Tower de Chicago.

Além do 2008 OS7, passarão pela Terra neste fim de semana seis outros asteroides muito mais pequenos. Três passarão ainda nesta sexta-feira e outros dois passarão no sábado. Também no domingo, um asteroide com metade do tamanho do 2008 OS7 passará pela Terra, mantendo-se a a 4,5 milhas de distância.

Nenhum deles representa qualquer perigo, garante a Nasa.