Universal de fora. TikTok fica sem milhões de músicas

A Universal Music Group retirou, oficialmente, as suas músicas do TikTok, depois de não ter conseguido chegar a acordo com a rede social chinesa, avança o "The Nee

Na prática, isto implica que a plataforma fica sem milhões de músicas, incluindo de artistas como Ariana Grande, Taylor Swift, Bad Bunny, Billie Eilish, Rihanna, The Weeknd, Drake, Rosalía, Harry Styles, Sting, Adele e Justin Bieber entre outros.

A empresa que controla um terço da música distribuída do mercado não conseguiu chegar a acordo com o TikTok quanto ao valor dos pagamentos de direitos de autor.

Numa carta aberta "aos artistas e escritores da comunidade musical", a Universal aponta que o TikTok tem um negócio à base da música "sem pagar o valor justo".

A empresa refere que quer proteger os artistas e diz-se preocupada com "os efeitos nocivos da Inteligência Artificial e a segurança dos utilizadores do TikTok".

Por seu lado, o TikTok refere que a Universal Music está a retratar uma "narrativa falsa".

"É uma deceção que a Universal Music tenha colocado a sua ganância acima dos interesses de artistas e escritores".