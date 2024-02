Carlos Alberto Moniz e Manuel de Oliveira vencem Prémio Carlos Paredes

Os discos “Ibéria 20|22” de Manuel de Oliveira e “Por esse Mar Abaixo” de Carlos Alberto Moniz foram os vencedores do Prémio Carlos Paredes 2023. A distinção foi atribuída em ex-aequo aos dois artistas.

Instituído pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o prémio foi esta quinta-feira revelado pela autarquia que refere, em comunicado que os músicos foram distinguidos por unanimidade.

O júri deste ano foi constituído pelo presidente do conselho de administração da Sociedade Portuguesa de Autores José Jorge Letria em representação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a cantora e compositora Amélia Muge em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, o autor e compositor Pedro Campos autor e Rui Filipe Reis na sua qualidade de crítico musical.

A cerimónia de entrega do prémio será prontamente anunciada e para o momento está previsto um concerto, com a “obra discográfica premiada, com entrada livre”, indica a autarquia.

Os músicos Rão Kyao e Carminho (2013), Pedro Caldeira Cabral (2014) e Ricardo Ribeiro (2017) já foram anteriormente distinguidos no âmbito do Prémio Carlos Paredes.