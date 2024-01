Joana Marques: "O Sinel de Cordes tem como principal missão na vida animar os outros"

Hoje continuamos a acompanhar a evolução de Rui Sinel de Cordes, no podcast Maluco Beleza de Rui Unas, um homem sensível que dá até permissão à mulher para ser independente:

"Uau. Ele deixa a mulher conduzir o carro!! Cuidado, Rui, se te distrais, quando deres por ti és um desses homens desconstruídos. Que nojo. E pior: um dia olhas para o lado e a tua mulher é independente. Mas com aquele tipo de independência que não dá jeito nenhum, do tipo pegar nas malas e ir-se embora, porque já está farta de te ouvir dizer que a tua diarreia é superior aos girassóis do Van Gogh."

Confessa também que não é por fazer humor negro que isso quer dizer que não tenha sentimentos. Levar com toda a dor e trauma que os seus fãs lhe transmitem após os espectáculos é demais para Rui:

"Lá porque os pais delas morreram num acidente de automóvel, isso não lhes dá o direito de traumatizar o pobre do Rui, que até chora em Edimburgo por causa das luzes dos espectáculos, com essas histórias tão pesadas. Ele é sensível. Não aguenta tanta dor. Mesmo que seja dor sentida por outras pessoas. Ele é empático, entendem? Ele só quer boas energias em seu redor. Aliás, o Sinel de Cordes tem como principal missão na vida animar os outros.