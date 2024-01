Joana Marques fala-nos da dupla personalidade do humorista Rui Sinel de Cordes

A propósito do espectáculo de homenagem ao humorista Ricardo Vilão, no dia 23 de janeiro no Teatro Tivoli, recordamos hoje duas entrevistas recentes de Rui Sinel de Cordes aos podcasts Humor à Primeira Vista e Maluco Beleza, onde ficamos a conhecer melhor as suas duas personalidades. Em relação ao sucedido, o melhor é relativizar:

"Também vos digo, quem nunca bebeu um copo a mais e desejou que pessoas morressem de cancro, que atire a primeira pedra. Há pessoas a quem o álcool dá mais para a melancolia, outras ficam eufóricas, e depois há este terceiro tipo, felizmente mais raro, que fica com vontade de matar pessoas. Todos temos um amigo assim. Nem que seja na cadeia de Custóias, mas temos."

Rui diz estar um homem mudado, com a terapia em dia, o consumo de álcool controlado e o ego menos inchado:

"Há 10 anos o Sinel de Cordes nem podia andar na rua. Se o vissem ao lado do Herman José perguntavam: “quem é aquele gordinho ali ao pé do Rui Sinel de Cordes?”. Mas tudo muda, agora Rui vive um momento mais tranquilo da sua carreira, em que já pode sair à rua dando apenas 27 autógrafos em vez dos habituais 412, sendo que a tal fase egocêntrica já passou, claro. Ele já não é nenhum convencido, não pensem. Amadureceu."