Museu do Holocausto do Porto.“Todos devemos aprender com o que aconteceu”

É dia de visita de estudo. Enchem a rua com os murmúrios típicos, uns mais curiosos que outros. A fila vai se apertando e, pouco a pouco, vão se enfiando com indicações dos professores. A entrada pintada em tons pálidos e o verde das plantas que sobem pelas paredes apaziguam o tom mais sério que se leva, em especial, neste dia. O Museu do Holocausto do Porto, inaugurado em 2021, recebe mais de dois mil alunos para que nada do que aconteceu caia no esquecimento. Estes dias são para isso mesmo. Bastam poucos passos e grandes números sacodem o sono matinal que resistia em alguns alunos. “Seis milhões morreram." “Exterminaram-se sobretudo judeus, mas sabem quem mais? Homossexuais, ciganos, deficientes..." E a lista, enfim, continua. Stefany Fajn, 22, é a primeira guia que, logo no primeiro corredor, apanha a cândida ideia dos alunos sobre os tempos deste episódio derramado na história. São estudantes de 15 ou mais anos. “Sabem um pouco, mas não tanto como era suposto”, lamenta Stefany à Renascença. Bem ou mal guardada, vasculham a informação nas gavetas do que aprenderam na escola. “Ficou alguma coisinha na cabeça, mas é importante saber muito mais”, acredita.

“Aqui, temos um acesso totalmente diferente do que foi o holocausto e faz-nos ter ideias que não temos dentro de uma sala de aula ao aprender esta matéria”, conta a estudante Maria João, de 15 anos. Firme e confiante no que diz, até acorrenta o que vê neste museu aos conflitos mundiais dos últimos dois anos. “Isto está a começar-me a custar, porque parece que a história se vai realmente repetir e acho que ninguém quer isso." “Todos devemos aprender com o que aconteceu”, ressalva a aluna. Mas para aprender “é preciso contar e contar bem”. O curador do museu, Hugo Vaz, de 35 anos, é responsável pelos eventos deste espaço memorial que se emparelha à Comunidade Judaica do Porto. "Felizmente, o holocausto é referenciado nos manuais escolares, mas o nosso museu serve para ensinar de uma outra forma”, partilha Hugo. E a verdade é que entram acanhados e poucos minutos depois aproximam-se às páginas e aos documentos originais. Apegam-se às pequenas telas de cinema e aos delicados testemunhos afixados em cada parede, em cada ecrã. Assume-se, então, a “responsabilidade enorme” de não perder estes olhares atentos presos a este capítulo da história mundial. Esta iniciativa foi criada com este objetivo e, por isso, convidaram e financiaram o transporte de escolas de todo o país que “teriam algumas dificuldades em visitar o museu”, confirma.

São raros os sobreviventes vivos que estiveram presos às amarras dos exércitos nazis. “É a lei da vida”. Como o curador afirma, “é hora de escutar as primeiras e segundas gerações”. O diretor do museu, Michael Rothwell, 69, carrega também um testemunho familiar próximo. Neto de judeus alemães vitimizados no campo de concentração Auschwitz-Birkenau, na Polónia, Michael ainda se emociona quando partilha a tragédia com os milhares de alunos que por lá passam. “Durante muitos anos, décadas mesmo, nunca falei a ninguém sobre a minha experiência familiar”, confessa. Para assinalar a data, ganhou coragem e este ano visitou, pela primeira vez, o maior campo de exterminação do regime nazi onde os seus avós foram exterminados. “É uma situação extremamente trágica e comovente, mas poder passar esta minha experiência é algo especial”. Agora, fala ainda mais “de coração do que habitualmente”. As luzes ténues e amareladas iluminam de forma inocente as letras coladas aos corredores e os beliches de madeira e pobres tecidos encostados às paredes. Mas vê-se lá ao fundo, depois das sombras, uma sala a preto e branco que contrasta com a cor dos vivos. “Penso que todos sabem porque estamos aqui hoje. Alguém me sabe dizer?”, pergunta Michael. O soalho da sala memorial está preenchido, mas não tanto como o mural abarrotado com quase 30 mil nomes de vítimas. De pernas cruzadas, ouvem. Até os mais desconcentrados e irrequietos apoiam o queixo a um dos braços durante o discurso articulado do diretor. “Esta é a data em foram abertas as portas e que foram libertos os prisioneiros do mais terrível campo de extermínio. Um milhão e 300 mil foram assassinados lá e, entre este número, estão os meus pais da minha mãe. Os meus avós."

“Esta “pequena cerimónia” é, afinal, um encontro de alunos sobre os milhões de reencontros perdidos entre familiares e amigos. E Michael não deixa de mostrar o nome do avô num dos três painéis, com alguma amargura misturada com orgulho. Depois de trocar algumas palavras com os alunos, acende-se uma labareda. “Vamos fazer um minuto de silêncio”. A convite do diretor, dois alunos ateiam a chama que urge em celebrar as vidas perdidas em tempos políticos acalorados. “Acender a vela em homenagem foi marcante”, diz a estudante Mariana Ferraz, de 15 anos. E Joel Gomes, 18, concorda. “Senti muita pressão sobre os meus ombros ao ver aqueles nomes todos à minha volta, mas, depois de acender a chama, parece que deixei as pessoas a descansar um pouco mais em paz." O curador do museu não deixa arrefecer o assunto e relembra ser “importante os jovens terem esta bagagem e lições de vida para que consigam evitar que estas páginas negras voltem a acontecer”. Aliás, a última questão feita nos corredores do museu é: “Porque é que alguns judeus sobreviveram?”. Termina-se a visita com um lembrete disso mesmo: “Contra tudo e contra todos, mais de 27 mil 'justos entre as nações' salvaram aquelas pessoas que não lhes eram nada. É isso que os nossos jovens têm de aprender”.

