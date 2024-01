Tom Morello, dos Rage Against da Machine, dá concerto em Portugal

Tom Morello, dos Rage Against da Machine e Audioslave, tem um concerto marcado em Portugal, no dia 18 de julho deste ano.

O guitarrista norte-americano é o mais recente nome a ser confirmado no cartaz do festival Super Bock Super Rock, que vai realizar-se na Aldeia do Meco.

Tom Morello é um dos pilares dos Rage Against da Machine, grupo que mistura rock com hip hop.



Considerado um dos maiores guitarristas da sua geração, Morello vem a Portugal mostrar a sua mestria e sons inovadores que conseguem extrair da sua "seis cordas".

21 Savage, Maneskin e Royal Blood são outros dos nomes anunciados na edição deste ano do festival Super Bock Super Rock, que decorre entre 18 e 19 de julho.