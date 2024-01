Morreu Melanie Safka, a cantora de Woodstock

A cantora e compositora Melanie, que se destacou nas décadas de 1960-70 com canções como "Look What They've Done to My Song Ma", morreu na terça-feira, anunciou o seu agente, dois dias depois.

Melanie Safka tinha 76 anos. Morava numa localidade próxima de Nashville, no Tennessee, onde se fixara.

O anúncio da morte à agência de notícias Associated Press pelo agente Billy James, na quinta-feira, foi feita depois de os três filhos de Melanie terem declarado nas redes sociais que "as cores de um Tennessee sombrio e chuvoso" notavam a ausência da cantora. "Este é o 'post' mais difícil de escrever (...). A nossa mãe morreu, pacificamente, no dia 23 de janeiro de 2024".

Melanie Safka destacou-se aos 22 anos, quando atuou na primeira noite do Woodstock, em 1969. Foi uma das três mulheres a atuar no festival, com Joan Baez e Janis Joplin. Na altura, Melanie tinha já um álbum publicado, "Born to Be", e uma carreira afirmada no meio musical de Nova Iorque, onde nascera, mas era ainda desconhecida do grande público.

A atuação, porém, seduziu a audiência e inspirou-a para um dos primeiros êxitos, "Lay Down (Candles in the Rain)". A canção subiu de imediato aos "tops" de preferências e abriu-lhe caminho para uma carreira além-fronteiras, que teve o auge na década de 1970.

Melanie Anne Safka nasceu em Queens, Nova Iorque, em 3 de fevereiro de 1947, numa família de origem italo-ucraniana. A mãe, Polly Safka-Bertolo, era cantora de jazz, e a música foi desde sempre uma primeira opção.

Estudou na Academia Americana de Artes Dramáticas, na cidade natal, e começou a atuar em clubes de Greenwich Village, em meados dos anos 1960.

Safka, que normalmente usava apenas o primeiro nome, teve em 1971 um dos seus maiores êxitos, "Brand New Key", do álbum "Gather me". A canção foi banida em algumas estações de rádio mais conservadoras dos Estados Unidos, por uma suposta alusão sexual, que era no entanto estranha à autora. Em 1997, o realizador Paul Thomas Anderson incluiu "Brand New Key" numa cena de sedução do filme "Boogie Nights".