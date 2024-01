Teatro de Objetos do Porto faz “uma espécie de declaração de amor à cidade"

Voltar à bonecada enquanto se trabalha não é para todos (ou não é brincadeira). Brinca-se ao faz de conta, mas esta é a vez de se contar a história da cidade do Porto e ai de quem não leve isto a sério.

Acomodado entre moradias, está um tímido bloco cinzento na Travessa da Formiga. Quase que guardado a sete chaves entre a vizinhança, o número 65 é casa de “grandes produções em pequena escala”.

Lê-se num plástico afixado no vidro: Teatro de Ferro. “É na Rua do Heroísmo para quem conhece o Porto. Para quem não conhece, há muitas formas de vir cá ter”, diz à Renascença um dos dois fundadores da companhia de teatro de 1999, Igor Gandra. Não há desculpas. Só falta dizer isso.

Fazem-se os últimos ensaios para retomar uma das criações de 2023 “em casa própria” já no próximo sábado, a 27 de janeiro. “Teatro Objetos do Porto” (TOP) é um espetáculo onde se interroga o “futuro da cidade do Porto e das gentes”.

Desbrava-se em cena as camadas típicas e as do imaginário portuense. As de quem por lá nasceu, mora ou visita com outros sotaques. “A peça tem muitas leituras para oferecer: uma tem a ver com a imagem vendida da cidade aos que não são de cá e a outra com o que sentimos enquanto habitantes”.

É com entusiasmo que Igor, de 48 anos e 30 de carreira, antecipa das próximas seis sessões da nova temporada de espetáculos. Dividido entre o cargo de diretor artístico e encenador da peça, também está metido em mais uma catrefada de papéis e rabiscou até alguns poemas com a poetisa Regina Guimarães.

Cada apresentação conta com pouco mais de 30 lugares. Mas pouco ou nada mais se adianta. Acredita que o teatro vive bem no secretismo, se não perde a piada toda.

“Tem mesmo de ser assim... Não posso revelar demasiado. Há umas partes que também não podiam ser feitas com muita gente ao mesmo tempo”, diz.

É, no fundo, uma produção protegida numa névoa de secretismo e, no meio dessa nevoeirada toda, o público confunde-se com o elenco e “faz parte do dispositivo da cena" - sem nunca esquecer, claro, os objetos e as miniaturas.