Julianne Moore será protagonista de primeira longa-metragem em inglês de Pedro Almodóvar

A atriz Julianne Moore vai ser a protagonista da primeira longa-metragem em inglês do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.

"The Room Next Door" é o título do filme que também já conta com Tilda Swinton no elenco, segundo a produtora do realizador "El Deseo".

O filme falará de "um drama entre mãe e filha" e deverá ser gravado entre Nova Iorque e Madrid, durante o segundo trimestre do ano.

Pedro Almodóvar é dos mais reconhecidos realizadores contemporâneos e a maior voz do Cinema espanhol.

O cineasta já realizou obras como "Dor e Glória", "Mães Paralelas", "A Pele Onde Vivo", "Tudo Sobre Minha Mãe", entre outros.

Em 2023, Almodóvar lançou a curta-metragem "Estranha Forma de Viver", falada, sobretudo, em inglês com os atores Pedro Pascal e Ethan Hawke e um papel secundário do português José Condessa.