Joana Marques traz-nos a nova vida de Rita Pereira no Brasil

Maria Cerqueira Gomes voou até ao Rio de Janeiro para falar com Rita Pereira sobre a sua vida no Brasil e de como é difícil a vida de uma atriz que atingiu um certo "patamar":

"Ui, temos piano e tudo!! O piano costuma ser usado para histórias de doença, tristeza, miséria, fome, catástrofes naturais... creio que sonorizar com “sad piano song” o momento em que uma das actrizes mais famosas do país lamenta a dureza de se ser uma das actrizes mais famosas do país, configura uso abusivo de pianada. É que esta história não dá propriamente vontade de chorar. Ninguém está em casa, depois da sua jornada de 12 horas de trabalho, mais banhos aos filhos, mais jantar, mais lavar o chão da cozinha, a pensar: “epá, realmente, deve ser horrível o mundo da televisão, num certo patamar...”"



Rita tem apreciado o facto de ser desconhecida no Brasil para não sofrer o "preconceito" que sofre em Portugal, onde é sempre olhada como sendo a Rita Pereira:

"As pessoas ficam espantadas porque depois de verem as primeiras cenas gravadas pela Rita pensaram: ah, é estagiária de certeza. Pensam que é uma aluna do programa inov contacto. Não uma pessoa que já apresentou muitos programas na TVI."