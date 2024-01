Carolina Deslandes, Lukas Graham e Jake Bugg no Rock in Rio Lisboa 2024

Carolina Deslandes, Lukas Graham e Jake Bugg foram esta quinta-feira anunciados no cartaz do Rock in Rio Lisboa deste ano.

Carolina Deslandes sobe ao Palco Mundo a 22 de junho, penúltimo dia da edição especial de 20 anos do festival de música.

A cantora portuguesa vai atuar pela primeira vez no palco principal do Rock in Rio Lisboa, mas já conta no currículo com vários espetáculos no maior festival do mundo.

Lukas Graham e Jake Bugg estão confirmados para 16 de junho, no Palco Galp.

O dinamarquês Lukas Graham tornou-se um dos primeiros 25 artistas a entrar no Billions Club do Spotify, com o sucesso “7 Years”.

“Happy Home” e “Love Someone” são alguns dos temas mais conhecidos de Lukas Graham, que vai apresentar em Lisboa canções do álbum “4 (The Pink Album)”, editado no ano passado.