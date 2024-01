Ator Tom Hollander recebe (por engano) bónus milionário de Tom Holland

O ator Tom Hollander recebeu um cachet milionário por o seu nome ter sido confundido com o do ator Tom Holland, protagonista do filme "Vingadores".

Contas feitas, foi um bónus de milhão de dólares, o equivalente a 918 mil euros, recebido por engano da agência.

A revelação partiu do próprio Hollander, protagonista da recente temporada da série “The White Lotus”, em entrevista a Seth Meyers, o apresentador do Late Night Show da NBC. O bónus de um milhão de dólares pela participação de Holland no filme "Vingadores" foi para a conta de Hollander e o ator brincou com a situação. Tom Hollander estranhou, pois não fazia parte dos personagens do filme e admirou-se com o montante.

Contou que, na altura, ambos eram representados pela mesma agência de talentos e estranhou ter recebido um cachet de um milhão, muito acima dos valores que costumava auferir.

A título de exemplo, revelou que arrecadou 30 mil libras (cerca de 35.120 euros) referente a um trabalho que tinha feito na altura e que um colega do teatro ganhava 300 libras. “Era uma quantidade assombrosa de dinheiro. Não era o salário, era só o ‘primeiro bónus de bilheteira’. Não o bónus inteiro, só o primeiro! E era mais dinheiro do que eu jamais tinha visto. Eram sete dígitos! E ele só tinha 20 e poucos anos na época”, disse Hollander. “Mas é assim que funciona o showbiz”, admitiu Hollander, que não esclareceu o que fez com o dinheiro.

O dinheiro deveria ter sido depositado na conta de Tom Holland, o protagonista do herói Homem-Aranha nos filmes da Marvel, 29 anos mais novo do que Hollander.