Atriz Neuza Teixeira morreu aos 44 anos

A atriz de teatro, televisão e cinema Neuza Teixeira morreu aos 44 anos, anunciou esta quarta-feira a Academia Portuguesa de Cinema.

"É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento da atriz de teatro, televisão e cinema, Neuza Teixeira", lê-se na página oficial da Academia Portuguesa de Cinema no Facebook, sem mais informação.

Neuza Teixeira nasceu em 6 de dezembro de 1979, em Lisboa, e estreou-se como atriz no cinema, em 1998, em "Tráfico", de João Botelho.



"A mulher que acreditava ser presidente dos EUA" (2003), igualmente de João Botelho, "Suicídio encomendado" e "Frágeis", ambos de 2007, com realização de Artur Serra Araújo e Martin Valente, respetivamente, foram longas-metragens em que participou, segundo a base de dados de cinema na Internet (IMDb).

No grande ecrã representou ainda em "Sangue do meu sangue" (2011), de João Canijo, e "Histórias de Alice" (2016), de Oswaldo Caldeira.

Na televisão, Neuza Teixeira participou em séries como "Médico de família" (1998) e "Não é homem, não é nada" (1999/2000), assim como nas novelas "Ganância" (2001) , "Anjo Selvagem" (2002), "Saber Amar" (2003) e "Podia Acabar o Mundo" (2008).

Do currículo da atriz constam também os telefilmes "Amor Perdido" (2000), "Teorema de Pitágoras" (2001) e "Um Sonho Adiado" (2012).

No teatro, recorda a Academia Portuguesa de Cinema, Neuza Teixeira estreou-se no espetáculo de Jorge M. Fraga, "Romeu e Julieta - Das entranhas fatais e sob funesta estrela", que esteve em cena no Teatro da Trindade, em 1999. .

A Base de Dados do Centro de Estudos de Teatro, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa coloca-a também no elenco de "O presidente", de Thomas Bernhard, produção de 2008 da Companhia de Teatro de Almada e da ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve.

Neuza Teixeira trabalhou com encenadores como Joaquim Benite, José Martins, Ana Tamen e Pedro Barão. Iniciou a carreira como modelo.

De acordo com o currículo disponível na sua página na rede Linkedin, Neuza Teixeira formou-se em Relações Públicas e Comunicação Empresarial na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, tendo ingressado na Escola Superior de Teatro e Cinema, em 2004, licenciando-se, em 2008, em Artes Cénicas e Interpretação.

Com o apoio da cooperativa Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA) frequentou depois o programa Erasmus da União Europeia na Real Escuela Superior de Arte Dramático, em Madrid.