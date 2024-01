Óscares. "Oppenheimer" lidera com 13 nomeações

"Oppenheimer" dominou as nomeações para os Óscares, alcançando indicações a 13 prémios, segundo anúncio feito esta terça-feira, em Los Angeles.

O filme de Christopher Nolan, que também está nomeado em Melhor Realização, ficou a uma nomeação de igualar o recorde de "Titanic" e "La La Land", que obtiveram 14 nomeações.

Os atores Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt são candidatos à vitória nas suas categorias respetivas, com um especial destaque para Murphy na categoria de Melhor Ator.

"Oppenheimer" tem, ainda, presença em todas as outras categorias técnicas, falhando apenas na categoria de Melhores Efeitos Visuais.

Logo atrás, segue "Pobres Criaturas" que estreia em Portugal esta quinta-feira. O filme realizado por Yorgos Lanthimos, também nomeado em Realização, alcançou 11 indicações aos Óscares.

Emma Stone é uma das favoritas na categoria de Melhor Atriz e prevê-se que o filme dispute os prémios de Caracterização e Direção de Arte.

Também competitivo na categoria de interpretação feminina será o terceiro filme mais nomeado, "Assassinos da Lua das Flores".

A produção realizada por Martin Scorsese, que consegue também a sua décima nomeação aos Óscares na carreira, pela Realização, A favorita, no entanto, será Lily Gladstone, no já mencionado embate com Emma Stone.

"Barbie", o filme mais bem-sucedido na bilheteira destes Óscares, arrecadou oito nomeações, incluindo as de Ryan Gosling por Melhor Ator Secundário e America Ferrera por Melhor Atriz Secundária.

Margot Robbie ficou de fora da categoria de Melhor Atriz e Greta Gerwig não conseguiu ser nomeada para Melhor Realização. No entanto, Gerwig conseguiu uma nomeação pela escrita do filme, em Melhor Argumento Adaptado.

O filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" do realizador luso-americano Joaquim dos Santos está nomeado na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação nos Óscares.

O filme português "Um Caroço de Abacate" ficou de fora dos Óscares de 2024, na categoria de Melhor Curta-Metragem em Imagem Real.

"Mal Viver", de João Canijo, foi o candidato da Academia Portuguesa de Cinema para o prémio de Melhor Filme Internacional, mas ficou de fora da shortlist de possíveis nomeações da categoria.

A 96.ª edição dos Óscares está marcada para 10 de março de 2024, em Los Angeles.