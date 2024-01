Óscares. Filme de realizador português nomeado para Melhor Animação

O filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" do realizador luso-americano Joaquim dos Santos está nomeado na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação nos Óscares.

Para além do português, o filme da Sony é co-realizado, ainda, por Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Trata-se da sequela do filme "Homem-Aranha: No Aranhaverso", vencedor do Óscar, na mesma categoria, na edição de 2019. Aclamado pela crítica e um sucesso de bilheteira, "Através do Aranhaverso" é tido pelos analistas como um dos favoritos à vitória.

Para a mesma categoria, estão também nomeados os filmes "Nimona", "O Rapaz e a Garça", "Elemental" e "Robot Dreams".

O filme português "Um Caroço de Abacate" ficou de fora dos Óscares de 2024, na categoria de Melhor Curta-Metragem em Imagem Real.

"Mal Viver", de João Canijo, foi o candidato da Academia Portuguesa de Cinema para o prémio de Melhor Filme Internacional, mas ficou de fora da shortlist de possíveis nomeações da categoria.

A 96.ª edição dos Óscares está marcada para 10 de março de 2024, em Los Angeles.