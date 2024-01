Joana Marques viu o "Era Uma Vez Na Quinta" e dá-nos "dicas de graça"

Hoje conhecemos os concorrentes do novo reality show da SIC, "Era Uma Vez Na Quinta", e em especial Cris, a criadora de uma nova área do marketing, o "marketing estrelar":

"Percebo agora porque é que a Cris diz que tem 40 aninhos. É que ela tem um espirito mesmo muito jovem. Está naquela fase em que acredita em tudo o que inventa. Tal como o meu filho de 3 anos, que pega num bocado de plasticina e nuns garfos de plástico e diz que tem um restaurante."

Marketeer mas também cantora, poeta e filósofa. O talento de Cris é surpreendente:

"Hoje em dia as pessoas também chamam filósofa umas às outras por tudo e por nada. Normalizou-se a filosofia. De tal maneira que dizer “viajo no meu foguetão para alcançar a estrela do seu coração” já é considerado pensamento filosófico. Quando na verdade parece uma frase da Xana Toc Toc."