Câmara do Porto mostra primeira edição de "Os Lusíadas" para celebrar Camões

A primeira edição de "Os Lusíadas", de Luís Vaz de Camões, vai estar em exibição na Câmara Municipal do Porto, de quarta-feira a sábado, para assinalar os 500 anos do nascimento do poeta português.

Esta primeira edição, de 1572, da qual existem 34 exemplares, em três continentes, distribuídos por bibliotecas públicas, privadas e coleções privadas, está na posse do Ateneu Comercial do Porto, que a adquiriu em 1904 por 170 mil réis (85 cêntimos, tendo em conta a taxa de conversão do euro correspondente a 170 escudos), lembra o presidente desta associação, Rogério Gomes, na apresentação da exposição à imprensa.

Estes 170 mil réis foram comparticipados em 100 mil réis por um sócio e os restantes pela associação, explicou Rogério Gomes, adiantando que "esta edição de "Os Lusíadas", que é um livro pequeno, é, de facto, a joia da coroa da biblioteca do Ateneu Comercial do Porto".

A exposição, que é de entrada livre, vai ainda dar a conhecer mais duas edições antigas da mesma obra estão pertencentes ao espólio da Biblioteca Pública Municipal do Porto.

Uma delas é de 1817 e contém dois retratos de Camões e 10 estampas alusivas a cada um dos cantos que estruturam a epopeia e a outra é de 1880 e foi encomendada por Emílio Biel, um fotógrafo alemão radicado no Porto, explicou o diretor do Museu e das Bibliotecas do Porto, Jorge Sobrado, também presente na conferência de imprensa.

"Com esta iniciativa estamos a dar um contributo para quebrar uma espécie de torpor ou de indiferença que hoje define a relação dos portugueses com o poeta e com a sua obra", disse Jorge Sobrado.