Banda sonora com fado de Carminho nomeada para os Óscares

A banda sonora do filme "Pobres Criaturas", que inclui um fado escrito e interpretado por Carminho, está nomeado para os Óscares na categoria de Melhor Composição Original.

A canção "O quarto" é parte do filme realizado por Yorgos Lanthimos e é cantado por Carminho no filme, numa cena com Emma Stone que está nomeada para Melhor Atriz.

A ligação portuguesa não acaba aqui. A banda sonora inclui, ainda, as faixas musicais "Lisbon", "Portuguese Dance I" e "Portuguese Dance II".

"Pobres Criaturas" é o segundo filme mais nomeado para os Óscares deste ano, com 11 nomeações. À frente, só "Oppenheimer", o grande favorito, que obteve, ao todo, 13 nomeações.

O filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" do realizador luso-americano Joaquim dos Santos está nomeado na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação nos Óscares.

O filme português "Um Caroço de Abacate" ficou de fora dos Óscares de 2024, na categoria de Melhor Curta-Metragem em Imagem Real.

"Mal Viver", de João Canijo, foi o candidato da Academia Portuguesa de Cinema para o prémio de Melhor Filme Internacional, mas ficou de fora da shortlist de possíveis nomeações da categoria.

A 96.ª edição dos Óscares está marcada para 10 de março de 2024, em Los Angeles.